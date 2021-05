Gönnt seinem Team erstmal eine kleine Pause: DEB-Coach Toni Söderholm.

München. Bloß nicht zu viel an Eishockey denken! Mit diesem Vorhaben geht das deutsche Nationalteam bei der WM in Riga in den spielfreien Donnerstag. Der Rückschlag soll gegen Finnland wiedergutgemacht werden.

Erstmal durchschnaufen: Nach der ersten Niederlage in Riga kündigte Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm Ablenkung vom eng getakteten WM-Programm an. Die Spieler sollen am Donnerstag bloß nicht an Eishockey denken, sagte der finnische Coa