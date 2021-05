Im Qualifying setzte Charles Leclerc seinen Ferrari in die Leitplanken.

Roberto Piccinini/AP/dpa

Monaco. Charles Leclerc kann seine Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monaco behalten.

Im Ferrari des 23 Jahre alten Monegassen musste nach dessen Unfall in der Qualifikation das Getriebe nicht gewechselt werden. Das gab Ferrari am Sonntag bekannt. Es seien keine Defekte festgestellt worden, erklärte das Team, das schon am Ab