Robert Lewandowski bejubelt sein Tor.

dpa/Matthias Schrader

München. Robert Lewandowski ist nach seinem 41. Treffer Rekordtorschütze in einer Spielzeit.

Robert Lewandowski vom deutschen Meister FC Bayern München hat Gerd Müllers Bundesliga-Bestmarke von 40 Treffern in einer Saison verbessert und ist nun alleiniger Rekordtorschütze in einer Spielzeit. Der Weltfußballer erzielte am Samstag im