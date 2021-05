Deutsches NBA-Trio in den Playoffs: Schröder will Titel

Will mit den Los Angeles Lakers den NBA-Titel: Dennis Schröder.

Carlos Osorio/AP/dpa

Los Angeles. In der NBA beginnen endlich die Playoffs und drei Deutsche sind dabei. Vor allem Dennis Schröder geht mit großen Ambitionen in die heiße Basketball-Phase.

Dennis Schröder auf Formsuche, Maxi Kleber verletzt und Isaac Bonga meist in einer Nebenrolle: Das deutsche Basketball-Trio geht mit einigen Sorgen in die an diesem Wochenende beginnenden NBA-Playoffs. Doch die Zuversicht vor allem bei Schr