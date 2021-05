Alba-Center Christ Koumadje stopft den Ball durch den Korb.

Andreas Gora/dpa

Berlin. Alba Berlin ist eindrucksvoll in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet.

Der Titelverteidiger siegte im ersten von fünf möglichen Viertelfinal-Begegnungen gegen die Hamburg Towers deutlich mit 82:59 (48:31) und liegt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Match steigt am Samstag erneut in Berli