Bach bietet Japan medizinisches Personal für Olympia an

IOC-Präsident Thomas Bach hat Japan medizinisches Personal für die Olympischen Spiele angeboten.

Shinjuku City. In Japan regt sich zunehmend Widerstand gegen die in zwei Monaten geplanten Olympischen Spiele. IOC-Präsident Bach bekräftigt einmal mehr, dass die Spiele „sicher“ stattfinden könnten. Und bietet den Gastgebern weitere Hilfe an.

Der Widerstand in Japan gegen Olympia wächst weiter, auch Mediziner plädieren für eine Absage, doch die Verantwortlichen bleiben stur. Zwei Monate vor den geplanten Olympischen Spielen will der Präsident des Internationalen Olympischen Komi