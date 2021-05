Bericht: BVB-Profi Mats Hummels kehrt zurück in die Nationalmannschaft – nach zwei Jahren

Mats Hummels soll im EM-Team von Joachim Löw spielen.

dpa/Marius Becker

Dortmund. Der BVB-Profi Mats Hummels wird laut einem Sport1-Bericht zurück in die Nationalmannschaft kommen.

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger werde im Kader von Bundestrainer Joachim Löw für die Fußball-EM in diesem Sommer stehen, schrieb Sport1 am Dienstagabend auf seiner Internetseite. Der DFB bestätigte die Personalie zunächst nicht, Löw will