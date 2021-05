Können beide zuhause schlafen: Max Verstappen und Lewis Hamilton sind bereit für den nächsten engen Kampf bei ihrem Heimrennen in Monaco.

David Davies/PA Wire/dpa

Monaco. Hamilton gegen Verstappen. Mercedes gegen Red Bull. Rad an Rad - und nirgendwo so dicht an den Leitplanken wie beim kommenden Rennen. Die Formel 1 ist zurück in Monaco.

Die Zwangsauszeit im vergangenen Jahr hat die Gier auf den Klassiker nur noch mehr gesteigert - und die WM-Rivalen sind bereit für das nächste packende Duell beim Rennen der Rennen in der Formel 1. „Ich war noch nie auf dem Podium in Monaco