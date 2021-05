Steht in Rom im Achtelfinale: Alexander Zverev.

Alessandra Tarantino/AP/dpa

Roma. Lockerer Auftakt für Alexander Zverev in Rom: Gegen Außenseiter Hugo Dellien hat der Hamburger beim nächsten Masters-Turnier keine Probleme.

Drei Tage nach seinem Turniersieg in Madrid ist Alexander Zverev erfolgreich in das nächste Masters-Turnier der Tennisprofis gestartet. Die deutsche Nummer eins gewann am Mittwoch in Rom 6:2, 6:2 gegen den Qualifikanten Hugo Dellien aus Bol