Will bei Olympia um drei Medaillen spielen: Alexander Zverev.

Bernat Armangue/AP/dpa

Tokio. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev plant bei den Olympischen Spielen in Tokio einen Dreifach-Start im Einzel, Doppel und Mixed.

„Ja, die Dreifachbelastung ist egal, das ist Olympia. Da nimmt man alles in Kauf, um für sein Land das Maximale rauszuholen“, sagte Zverev in einem Interview der „Bild“.Im Mixed will der 24-Jährige, der gerade erst das Masters-Turnier in Ma