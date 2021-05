„Unglaubliches Gefühl“: Alexander Zverev siegt in Madrid

Madrid-Sieger Alexander Zverev (l) und der Zweitplatzierte Matteo Berrettini erhalten ihre Trophäen während der Siegerehrung.

Bernat Armangue/AP/dpa

Madrid. Alexander Zverev ist drei Wochen vor Beginn der French Open schon in richtig guter Form. Beim Masters-1000-Turnier in Madrid holt er seinen zweiten Titel in diesem Jahr. Damit krönt die deutsche Nummer eins eine beeindruckende Woche.

Alexander Zverev reckte die goldene Siegertrophäe voller Freude in den Himmel und ließ die Konfetti-Schlangen aus dem Himmel auf seine Schulter fallen. Deutschlands bester Tennisspieler hat zum zweiten Mal das topbesetzte Turnier in Madrid