Tim Stützle (r) traf dreifach für die Ottawa Senators.

Winnipeg. Tim Stützle hat zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL drei Treffer in einem Spiel erzielt.

Dadurch führte der Angreifer die Ottawa Senators, die die Playoffs nicht mehr erreichen können, zu einem 4:2-Erfolg bei den Winnipeg Jets.„Das fühlt sich definitiv gut an“, sagte Stützle, der beim Draft 2020 an dritter Stelle ausgewählt wo