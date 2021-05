DOSB-Präsident Alfons Hörmann gerät unter Druck.

Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Frankfurt am Main. DOSB-Chef Alfons Hörmann hat Erklärungsnot. In einem anonymen Brief werfen ihm angeblich Mitarbeiter vor, eine „Kultur der Angst“ geschaffen zu haben. Die Verbandsspitze steht hinter ihm.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann steht wegen seines angeblich unangemessenen Führungsstils in der Kritik und unter gehörigem Druck.Während die Führungsgremien des Deutschen Olympischen Sportbundes dem 60-jährigen Sportfunktionär und Wirtschaft