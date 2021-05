Eisbären-Torwart Mathias Niederberger (l-r) verteidigt das Tor gegen Matti Järvinen und Anthony Rech von den Grizzlys Wolfsburg - Berlins Jonas Müller kommt zur Unterstützung dazu.

Andreas Gora/dpa

Berlin. An diesem Freitagabend wird der deutsche Meister der coronageprägten Eishockey-Saison gekürt. Die Eisbären Berlin empfangen die Grizzlys Wolfsburg zum entscheidenden dritten Finalspiel.

Im Eishockey wird am heutigen Freitag zum 100. Mal ein deutscher Meister ermittelt. Im dritten und letzten Finalspiel in dieser Saison stehen sich die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof gegenüber (19.30 Uh