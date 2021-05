Jens Lehmann gehört nicht länger zum Aufsichtsrat der Hertha.

imago images/Jan Huebner/Voigt

Berlin. Eine Nachricht an Dennis Aogo, in der er diesen als "quotenschwarzer" bezeichnet, wird für Jens Lehmann zum Bumerang. Bei Hertha BSC schmeißt ihn Investor Lars Windhorst aus dem Aufsichtsrat und auch sein Heimatklub hat eine klare Botschaft an ihn.

Jens Lehmann hat sich mit seiner rassistischen "Quotenschwarzer"-Nachricht an den ehemaligen Fußball-Profi Dennis Aogo ins Aus geschossen. Auch sein ehemaliger Heimatverein Der Heisinger SV distanzierte sich von Lehmann und erteilte ihm zei