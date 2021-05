Michael Müller (r) und Armin Laschet bei der bei der Präsentation des zweiten Finals-Projekts nach 2019.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Die Finals 2021 in Berlin und in Nordrhein-Westfalen mit 18 deutschen Meisterschaften sind ein wichtiger Leistungstest für die Topathleten für die Olympischen Spiele in Tokio. Die Zuschauerfrage ist offen.

Die Finals 2021 in Berlin und Nordrhein-Westfalen sind zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio nicht nur eine wichtige Leistungsüberprüfung für die deutschen Spitzenathleten.Das Mini-Olympia, bei dem vom 3. bis 6. Juni 18 Sportarte