Finalniederlage in München: Struff verpasst ersten Titel

Nikolos Bassilaschwili (l) und Jan-Lennard Struff stehen bei der Siegerehrung zusammen.

Sven Hoppe/dpa

München. Nach dem Aus von Favorit Zverev steht der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff kurz vor dem Turniererfolg in München. In seinem ersten Finale auf der ATP-Tour spielt der Warsteiner mutig auf und kassiert nur ein Break - just dieses aber entscheidet die Partie.

Jan-Lennard Struff mühte sich bei seiner Premiere nach Kräften und spielte mutig auf - dieser Gegner aber war einfach zu stark.Der deutsche Tennisprofi hat beim Sandplatzturnier von München das Finale gegen Nikolos Bassilaschwili verloren u