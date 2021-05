Wurde bei der EM positiv auf das Coronavirus getestet: Mark Lamsfuß.

Efrem Lukatsky/AP/dpa

Kiew. Nach ihrem souveränen Halbfinal-Sieg galten Mark Lamsfuß und Marvin Seidel als Favoriten für das Doppel-Finale der Badminton-EM. Doch Lamsfuß wurde positiv getestet und das Duo konnte nicht antreten.

Marvin Seidel wählte in seinem Frust drastische Worte. „Das fühlt sich an wie ein Kopfschuss“, schrieb der Badminton-Nationalspieler auf Englisch, nachdem ein positiver Corona-Test seines Partners Mark Lamsfuß das Duo am Morgen aus allen Tr