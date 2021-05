Hamilton-Teamkollege Valtteri Bottas sicherte sich beim Großen Preis von Portugal die Pole.

Gabriel Buoys/Pool AFP/AP/dpa

Portimão. Das WM-Duell Lewis Hamilton gegen Max Verstappen findet in Portugal seine Fortsetzung. Von ganz vorn startet beim dritten Saisonlauf der Formel 1 aber Valtteri Bottas.

In den Zweikampf zwischen Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen könnte sich heute (16.00 Uhr/Sky) in Portugal ein Dritter einmischen.Valtteri Bottas beginnt das dritte Saisonrennen in Portimão etwas unerwar