Amon-Ra St. Brown (M) zwischen seinen Brüdern Osiris (l) und Equanimeous.

Cleveland. Amon-Ra St. Brown hat Gewissheit: Seine Karriere als NFL-Profi beginnt in einem Trikot der Detroit Lions. In der vierten Runde des Drafts und damit einen Tag später als erwartet holt das Team aus Michigan den Passempfänger an Bord.

