Verstappen fährt in Portimão Bestzeit im Abschlusstraining

Ist im letzten Training vor dem Qualifying Bestzeit gefahren: Max Verstappen vom Team Red Bull Racing.

Manu Fernandez/AP/dpa

Portimão. Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich im letzten Training der Formel 1 in Portugal die Bestzeit gesichert.

Der Niederländer war am Samstag in Portimão 0,236 Sekunden schneller als WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Dritter wurde Hamiltons Teamgefährte Valtteri Bottas. Für die Qualifikation am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) deutet sich dam