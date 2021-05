War im zweiten Training der Schnellste: Lewis Hamilton.

Manu Fernandez/AP/dpa

Portimão. Lewis Hamilton steuert in Portugal die 100. Pole Position seiner Rekord-Laufbahn in der Formel 1 an. Max Verstappen will das verhindern, kämpft aber mit der rutschigen Strecke. Für Sebastian Vettel könnte sich eine Negativserie fortsetzen.

Wie schon im Vorjahr könnte Weltmeister Lewis Hamilton auch diesmal in Portugal wieder etwas Formel-1-Geschichte schreiben. Dem Mercedes-Piloten winkt am heutigen Samstag (16.00 Uhr/Sky) in der Qualifikation die 100. Pole Position seiner Ka