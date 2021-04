Die Spieler der Grizzlys Wolfsburg feiern einen Treffer gegen Adler Mannheim.

Uwe Anspach/dpa

Neuss. Nach dem EHC Red Bull München sind auch die Adler Mannheim überraschend vorzeitig in den DEL-Playoffs gescheitert. Der neue deutsche Eishockey-Meister kommt aus der schwächer eingestuften Nord-Gruppe: Wolfsburg oder Berlin.

Der neue deutsche Eishockeymeister wird ein Überraschungsteam. Die Eisbären Berlin und die Grizzlys Wolfsburg spielen vom 2. Mai an um die 100. Meisterschaft in Deutschland. Nach dem EHC Red Bull München schied in den Adler Mannheim auch de