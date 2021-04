Darüber spricht das Fahrerlager in Portimão

Mick Schumacher (l) inspiziert mit Kollegen vom Team Haas die Rennstrecke in Portugal.

Manu Fernandez/AP/dpa

Portimão. Lewis Hamilton gegen Max Verstappen - das könnte auch beim dritten Saisonlauf der Formel 1 das Duell um den Sieg sein. Vor dem Grand Prix am Sonntag beschäftigen sich beide aber erst einmal mit Fragen zur Zukunft.

An der wilden Algarve-Küste macht sich die Formel 1 bereit für die dritte Aufführung in dieser Saison. In Portimão wartet eine Strecke mit Achterbahn-Charakter auf die Königsklasse. Doch auch abseits der Piste gibt es wieder reichlich Gespr