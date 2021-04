Macht sich schon Gedanken über den Kader für die Olympischen Spiele in Tokio: Bundestrainer Alfred Gislason.

Sascha Klahn/dpa

Dortmund. Den Sieg in Bosnien-Herzegowina hakten die deutschen Handballer schnell ab. Schon am 2. Mai geht es zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Estland weiter.

Was bleibt den deutschen Handballern von diesem Kurztrip? Wenige Stunden nach dem 26:24-Sieg in der EM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina kehrte die DHB-Auswahl wieder nach Deutschland zurück.Schon im extra organisierten Charterflieger dü