Schläger zertrümmert: Struff besiegt in München Koepfer

Jan-Lennard Struff erreichte in München das Viertelfinale.

Sven Hoppe/dpa

München. Jan-Lennard Struff zerdeppert auf dem Center Court erstmal seinen Tennisschläger, ehe er gegen Geburtstagskind Dominik Koepfer gewinnt. In München winkt nun ein Halbfinalduell mit Topfavorit Zverev.

Nach einem Wutausbruch hat sich Jan-Lennard Struff beim Tennisturnier in München für ein reizvolles Halbfinalduell mit dem Topfavoriten Alexander Zverev in Position gebracht. Der an Nummer sieben gesetzte Davis-Cup-Spieler Struff zertrümmer