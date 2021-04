Toba gewinnt Silber am Reck - Dauser mit Barren-Bronze

Andreas Toba bei seiner Übung am Pauschenpferd. Am Reck holte er dann EM-Silber.

Alexandra Wey/KEYSTONE/dpa

Münchenstein. Die Erwartungen sind gering, die Freude ist umso größer: Zum Abschluss der Turn-EM gewinnen Andreas Toba und Lukas Dauser zwei Medaillen.

Lukas Dauser spannte die Muskeln an, jubelte und umarmte Olympia-Trainer Valeri Belenki herzhaft - wenig später tat es ihm Teamkollege Andreas Toba nach. Mit Silber am Reck und Bronze am Barren hatten sich die deutschen Turner bei den Europ