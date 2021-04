Steht in Stuttgart im Halbfinale: Ashleigh Barty.

Marijan Murat/dpa

Stuttgart. Die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty will erstmals das Stuttgarter Tennis-Endspiel erreichen - an einem für sie besonderen Tag. Die Titelverteidigerin verlor ein kurioses Viertelfinale.

An ihrem 25. Geburtstag will sich die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty mit dem Final-Einzug beim Tennis-Turnier in Stuttgart belohnen.Gleich bei ihrem Premieren-Auftritt beim wichtigsten deutschen Damen-Turnier zog die Topge