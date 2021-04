Sarah Voss hat zum Auftakt der Turn-EM mit ihrem Auftritt in einem Ganzkörperanzug als erste deutsche Turnerin ein Zeichen gegen die Sexualisierung der Sportart gesetzt.

Georgios Kefalas/dpa

Basel. Deutschlands Turnerinnen sorgen bei der EM in Basel mit langen Gymnastikanzügen für Aufsehen. Sie erhoffen sich, ein Vorbild für viele Sportlerinnen zu sein.

Deutschlands Turnerinnen setzten bei der Europameisterschaft in Basel ein Zeichen gegen Sexualisierung im Sport: Nach dem Auftakt von Sarah Voss gingen am Freitag auch die beiden Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui in langen Gymnas