Der Deutsche Olympische Sportbund hatte die Erwartung geäußert, dass alle impfwilligen Mitglieder der Delegationen für Olympia und Paralympics geimpft werden.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Das Warten auf die Corona-Impfung wird für das deutsche Olympia-Team auch durch die Zusicherungen der Politik kaum leichter. Reicht das Impftempo wirklich? Und passt eine Impfung kurz vor den Spielen noch in den Formaufbau? So mancher verliert die Geduld.

Trotz der Impfzusage der Bundesregierung wird das Warten auf den ersehnten Corona-Schutz für die deutschen Olympioniken zur Nervenprobe. Nur drei Monate vor der Eröffnungsfeier in Tokio quälen Zweifel am Impftempo und die Angst vor Nebenwir