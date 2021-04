Die deutschen Nationalspielerinnen feiern die geglückte Qualifikation zur WM.

Guido Kirchner/dpa

Hamm. Die deutschen Handballerinnen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Nach der WM-Qualifikation hofft die neu formierte Mannschaft beim Turnier in Spanien auf ein Erfolgserlebnis. Bis dahin wartet viel Arbeit.

Die Pflicht ist erledigt - aber was kommt jetzt? Bei einem gemeinsamen Abendessen stießen die deutschen Handballerinnen in ihrem Teamhotel auf die geglückte WM-Qualifikation an, doch der Blick ging schnell nach vorn. Beim Turnier in Spanien