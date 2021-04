Steht in Stuttgart in der zweiten Runde: Laura Siegemund.

Thomas Kienzle/AFP/Pool/dpa

Stuttgart. Zwei deutsche Tennisspielerinnen haben am Dienstag beim Tennis-Turnier in Stuttgart den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Am Mittwoch will das auch Angelique Kerber schaffen.

Die frühere Turniersiegerin Laura Siegemund ist in Stuttgart mühevoll, aber erfolgreich in die Sandplatz-Saison gestartet und fordert im Achtelfinale die Weltranglistenerste Ashleigh Barty heraus. Im deutschen Erstrunden-Duell mit der Neumü