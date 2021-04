„Ich hoffe, dass ich ein Pionier bin, dem viele andere Japaner folgen werden“, sagte Golf-Profi Hideki Matsuyama nach dem Major-Triumph.

Charlie Riedel/AP/dpa

Augusta. Zum ersten Mal in der Geschichte des Masters gewinnt ein Golfer aus Japan. Hideki Matsuyama triumphiert in Augusta. Im golfverrückten Japan sorgt der Sieg für TV-Tränen. Auch Tiger Woods gratuliert.

Mit dem legendären grünen Jackett am Körper riss Hideki Matsuyama die Arme in die Luft und genoss den Applaus für seinen historischen Sieg beim Masters in Augusta. Als erster Japaner der Geschichte gewann der 29-Jährige ein Major-Turnier.„I