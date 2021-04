Leistete sich vier Bogeys in der ersten Masters-Runde: Golf-Veteran Bernhard Langer.

Charlie Riedel/AP/dpa

Augusta. Der erste Tag beim Masters in Augusta war für viele Golf-Profis ein echter Kampf, nur zwölf blieben zum Start unter Par. Die erste Runde von Bernhard Langer gewann so an Wert, je länger der Tag andauerte.

Als Golf-Veteran Bernhard Langer seine Auftaktrunde beim 85. Masters in Augusta längst beendet hatte, bekam seine 74er-Runde einen ganz anderen Wert als zunächst gedacht.Denn der 63 Jahre alte zweimalige Champion beendete den ersten Tag tro