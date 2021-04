Absagen und Nordkorea-Rückzug: Neue Zweifel an Olympia

Nordkorea will offenbar nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

Eugene Hoshiko/AP/dpa

Shinjuku City. In rund dreieinhalb Monaten sollen in Tokio die Olympischen Spiele beginnen. Immer neue Probleme lassen die Sorgen der Athleten jedoch wachsen. Eine erste Nation will auf einen Start verzichten.

Nordkorea kündigt seinen Rückzug an, Testwettkämpfe fallen aus und der traditionelle Fackellauf sorgt für Diskussionen: Dreieinhalb Monate vor dem geplanten Start der Olympischen Spiele haben die Organisatoren in Tokio mit zahlreichen Probl