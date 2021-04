Startet bei den Europameisterschaften in Moskau und will zum vierten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen: Jürgen Spieß.

Michael Goulding/ZUMA Wire/dpa

Av. de Rhodanie 54, Lausanne, Schweiz. Es geht um die olympische Zukunft einer ganzen Sportart. Einigen Funktionären sind Macht und persönlicher Status jedoch wichtiger. Die deutschen Gewichtheber kämpfen seit Jahren. Erst gegen Doping, jetzt ums Überleben ihrer Sportart.

Ex-Europameister Jürgen Spieß hat einiges erlebt in zwei Jahrzehnten als Leistungssportler. Aber dass eine Gruppe von älteren Männern so stur den Karren an die Wand fahren will, das hätte der Gewichtheber nicht für möglich gehalten.„Wenn si