Ein Jahr nach der coronabedingten Verschiebung hat in Fukushima der olympische Fackellauf für die Sommerspiele in Tokio begonnen.

Kim Kyung-Hoon/POOL Reuters/AP/dpa

楢葉町. In Japan hat ein Jahr nach der Olympia-Verschiebung der Fackellauf begonnen. Japans Olympia-Macher sehen in ihm ein Licht am Ende des Tunnels. Kann der Lauf die Stimmung im Gastgeberland drehen?

Keine Zuschauer, kein Jubelfest, dafür aber viel Symbolik und blumige Worte der Olympia-Chefin: Ein Jahr nach der coronabedingten Verschiebung hat am Donnerstag im japanischen Fukushima der olympische Fackellauf für die Sommerspiele in Toki