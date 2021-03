Auf dem Kurs von Bahrain gibt es die ersten Hinweise auf die Stärke der Teams: Mick Schumacher vom Haas F1 Team auf der Strecke.

Hasan Bratic/dpa

Sakhir. An der WM-Favoritenrolle von Lewis Hamilton gibt es eigentlich keine Zweifel. Aber ist Mercedes auf Anhieb schon wieder der Maßstab?

Der Auftakt liefert die ersten Antworten. Welches Team hat die Winterpause am besten genutzt? Wer hat beim Testen womöglich nur geblufft?Beim Großen Preis von Bahrain am 28. März (17.00 Uhr MESZ/Sky) müssen alle Teams zeigen, was sie können