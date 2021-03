Bei den Testfahrten in Bahrain lief wenig zusammen für Lewis Hamilton und sein Team.

imago/Jarry Andre

Augsburg. Timo Glock kennt die Anforderungen, die die Formel 1 an Fahrer und Material stellt. Der 39-Jährige absolvierte selbst 91 Grand Prix. Im Interview blickt der Rennfahrer und TV-Experte auf den Saisonstart der Königsklasse am Wochenende, spricht über Favoriten und Außenseiter und denkt an eine mögliche Formel-1-Zukunft in Hockenheim.

Frage: Herr Glock, seit 2016 haben Sie als TV-Experte mit Ihren klaren Analysen bei RTL Tacheles geredet – und Sie bleiben den Fernsehzuschauern erhalten, bei Sky. Können Sie schon Konkretes über Ihre Einsätze sagen? Timo Glock: Die Termin