Linus Straßer beim letzten Weltcup-Rennen der Saison in Lenzerheide.

Gabriele Facciotti/AP/dpa

Vaz/Obervaz. Linus Straßer hat zum Abschluss der alpinen Weltcup-Saison einen Spitzenplatz verpasst.

Beim Slalom in Lenzerheide wurde der Münchner Skirennfahrer nur Neunter, weil er seinen fünften Platz nach dem ersten Lauf nicht halten konnte.Der Sieg in der Schweiz ging an den Österreicher Manuel Feller vor den Franzosen Clement Noel (+