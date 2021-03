Das bringt der Wintersport am Sonntag

Will sich beim abschließenden Massenstart in Östersund noch einen Podestplatz im Gesamtweltcup sichern: Franziska Preuß.

Sven Hoppe/dpa

Östersund. Finale - die Saison im Wintersport ist fast beendet. Am Sonntag stehen die Biathleten, Nordischen Kombinierer, Alpinen, Skicrosser und Raceboarder noch ein letztes Mal im Fokus.

Franziska Preuß will sich am Sonntag beim abschließenden Massenstart der Biathletinnen in Östersund noch einen Podestplatz im Gesamtweltcup sichern. Die überragende Norwegerin Tiril Eckhoff hat den Triumph bereits sicher. Bei den Männern kä