Die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio werden ohne ausländische Fans stattfinden.

dpa/Eugene Hoshiko

Tokio. Für die Organisatoren ist das ein harter Schlag. Es drohen Einnahmenverluste in Milliardenhöhe.

Bei den Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren am Samstag in einer Video-Schalte dem Internationalen Olympischen Komite