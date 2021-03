Das bringt der Wintersport am Samstag

Will im Riesenslalom nochmal angreifen: Alexander Schmid.

Marco Tacca/AP/dpa

Östersund. Kurz vor dem Ende der Wintersport-Saison stehen nochmal etliche Weltcups an. Die Biathleten sind in Schweden im Einsatz, bei den alpinen Skirennfahrern geht es in der Schweiz um Kristallkugeln.

Vier Rennen bleiben in dieser Biathlon-Saison noch. Doch nach dem Rücktritt von Arnd Peiffer geht bei der deutschen Mannschaft nicht mehr viel.In der Lenzerheide könnten indes bereits Entscheidungen im Kampf um die Gesamtwertungen fallen. U