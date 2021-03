Abfahrten in Lenzerheide abgesagt: Kugeln an Feuz und Goggia

Die Rennen in der Abfahrt in Lenzerheide wurden wegen schlechten Wetters abgesagt.

Gabriele Facciotti/AP/dpa

Vaz/Obervaz. Wegen weiter anhaltender Schneefälle sind beim Weltcup-Finale der alpinen Ski-Asse in Lenzerheide die Abfahrten der Männer und Frauen abgesagt worden.

Die Verantwortlichen in der Schweiz entschieden, dass die Rennen nicht ausgetragen werden können.Weil die beiden Schussfahrten in dieser letzten Weltcup-Woche nicht mehr nachgeholt werden, stehen auch die Gewinner in den Disziplinwertungen