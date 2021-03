Alfred Gislason bekam einen rassistischen Drohbrief.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Joachim Löw hat Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason nach einem Drohbrief mit rassistischem Inhalt Mut zugesprochen.

„Ich kann mir kaum vorstellen, was so eine Drohung in einem Menschen auslöst. Alfred, ich und viele Menschen stehen an Deiner Seite!“, schrieb Fußball-Nationaltrainer Löw in einem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf Twitter verbreiteten St