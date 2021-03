Gewinner und Verlierer: Was die Formel-1-Tests zeigten

Lewis Hamilton und Mercedes haben in den kommenden zwei Wochen noch jede Menge Arbeit vor sich.

Hasan Bratic/dpa

Sakhir. Wird Red Bull zum Favoriten? Zu früh für solche Mutmaßungen. Aber: Der Herausforderer ist schon top drauf. Der Titelverteidiger nicht. Viel Zeit bleibt nun nicht mehr. Auch für das neue Formel-1-Team von Vettel nicht.

Ein Neuling liefert sich mit einem WM-Herausforderer einen tollen Zweikampf um die Bestzeit - und die Top-Favoriten fahren hinterher. Testfahrten in der Formel 1 sind immer eine eigene Disziplin.Keiner will zuviel preisgeben, jeder will ein