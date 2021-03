Biathlet Benedikt Doll in Aktion.

Sven Hoppe/dpa

Biathlon Nove Mesto. Der Wind in Nove Mesto ist oft tückisch. Das bekommen diesmal die Deutschen zu spüren und wenden in der Mixed-Staffel gerade noch ein Debakel ab. Derweil spielen die Norweger, angeführt von der überragenden Tiril Eckhoff, in einer eigenen Liga.

So was hat Benedikt Doll in seiner langen Biathlon-Laufbahn auch noch nicht erlebt.„Ich hätte in meiner Karriere nicht gedacht, dass ich noch mal drum kämpfe, nicht überrundet zu werden“, sagte der 30-Jährige nach dem enttäuschenden neunten