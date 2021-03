Linus Straßer beim ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Kranjska Gora.

Marco Trovati/AP/dpa

Kranjska Gora. Skirennfahrer Linus Straßer verpasst bei schwierigen Verhältnissen in Slowenien die Top Ten, Teamkollegin Lena Dürr in Schweden nur knapp ihr erstes Slalom-Podest. Nun steht noch das Saisonfinale an.

Linus Straßer fehlte im Schneegestöber von Kranjska Gora am Ende womöglich ein bisschen der Durchblick, Lena Dürr in Are letztlich nur ein Wimpernschlag zum ersten Slalom-Podest ihrer Karriere.Die deutschen Ski-Asse haben am vorletzten Woch