Das bringt der Wintersport am Sonntag

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel um Vanessa Hinz kämpft in Nove Mesto um eine gute Platzierung.

Sven Hoppe/dpa

Nove Mesto. Die Biathleten beenden den vorletzten Saison-Weltcup mit zwei Mixed-Staffeln.

Für die alpinen Herren steht das letzte Rennen vor dem mehrtägigen Saisonfinale in Lenzerheide an. Für die Langläufer sind im Engadin auf den langen Kanten gefordert.BIATHLONWeltcup in Nove Mesto, Tschechien10.25 Uhr: Mixed-Staffel 13.45 U