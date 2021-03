Sebastian Vettel im Aston Martin.

Hasan Bratic/dpa

Sakhir. Das Getriebe streikt. Sebastian Vettel kann nur wenige Runden drehen. Dabei braucht er Testkilometer. Er muss sich an das neue Auto gewöhnen.

Sein neuer Dienstwagen stand die meiste Zeit in der Garage, gerade mal 50 Kilometer hat Sebastian Vettel am zweiten Testtag der Formel 1 geschafft. „Das war leider kein produktiver Morgen“, konstatierte Vettel anschließend. Wie am Vortag, a